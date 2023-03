Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, ha annunciato di esser stata ricoverata a causa del suo disturbo borderline di personalità.

Veronica Satti, figlia di Bobby Solo ed ex concorrente del GF Vip, è stata ricoverata. Lei stessa ha annunciato via social la notizia con una struggente lettera in cui è tornata a parlare della sua “malattia invisibile” e ha dedicato alcune commoventi parole all’ex fidanzata Valentina, rimata al suo fianco nonostante alcune evidenti difficoltà.

“Non ci parliamo ed è giusto così forse, ma le faccio un plauso per essere rimasta, per aver compreso con così tanta naturalezza la mia malattia, il disturbo borderline, le mie crisi. Da poco diagnosticata, quando neanche io ci capivo nulla lei esisteva nella mia vita, la allontanavo ma non se ne andava, e pensare che prima era il contrario. Che bel casino che siamo state”, ha scritto nelle sue stories via social.

Veronica Satti ricoverata: la lettera

Veronica Satti non ha fatto segreto di convivere con il disturbo borderline di personalità e, nelle ultime ore, è stata ricoverata in una struttura specializzata proprio a causa della sua patologia. La figlia di Bobby Solo ha voluto scrivere una lunga e intensa lettera per descrivere ai fan le sue emozioni durante quello che lei stessa ha ammesso di considerare un fallimento:

“Sono una borderline nuovamente ricoverata, non mi sono fatta male ma alcune circostanze mi hanno riportata qua, non lo vivo come un fallimento, le “ricadute” possono esistere”, ha affermato nelle sue stories, mentre in tanti le hanno espresso il loro calore e la loro solidarietà.

