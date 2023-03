Ospite a Belve Claudia Pandolfi ha svelato un inaspettato retroscena sulla sua vita privata e ha confessato di aver avuto una fidanzata.

Oggi Claudia Pandolfi ha trovato finalmente la felicità accanto al suo compagno, il produttore Marco De Angelis, padre del suo secondo figlio, Tito. A Belve l’attrice – spesso balzata agli onori delle cronache per le sue liaison amorose – ha svelato un retroscena inaspettato sulla sua vita privata, rivelando di esser stata con una donna.

“Il mondo femminile mi ha incuriosito per un periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Non mi posi nessun problema di nessun tipo, vissi questa storia bellissima”, ha svelato.

Claudia Pandolfi: la relazione con una donna

Claudia Pandolfi è stata ospite a Belve e per la prima volta ha rivelato di essere stata impegnata sentimentalmente con una donna. L’attrice ha svelato di aver vissuto con naturalezza quel legame che però, oggi, sarebbe per lei solamente un ricordo. Al suo fianco dal 2014 vi è infatti il produttore Marco De Angelis, padre di suo figlio Tito. L’attrice ha anche un altro figlio, Gabriele, nato dalla relazione con il cantautore Roberto Angelini.

La Pandolfi a Belve ha anche parlato del suo matrimonio con l’attore Massimiliano Virgili, naufragato appena un mese dopo le nozze. L’attrice ha affermato che si sarebbe sposata pur non volendolo veramente e ha anche dichiarato che, prima dei fiori d’arancio, avesse espresso le sue preoccupazioni in merito alla questione alle persone a lei vicine. “Qualcosa avevo già detto prima del matrimonio alle persone interessate, compreso lui. Avevo parlato con i miei genitori, con le mie amiche, e tutti mi dissero che era solo una crisi prematrimoniale. L’unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli. Lei mi disse che in realtà io non volevo sposarmi”.

