Sarah Nile ha annunciato via social di esser stata sottoposta a un cesareo d’urgenza per la nascita della sua seconda figlia, Evah.

Le ultime 48 ore sono state particolarmente complesse per Sarah Nile, che è stata sottoposta a un cesareo d’urgenza a causa delle condizioni della sua bambina. La piccola Evah aveva due giri di cordone ombelicale attorno al collo e Sarah Nile ha affermato che non riuscita più a sentire i suoi movimenti. Per questo motivo l’ex gieffina ha deciso di sottoporsi a una visita di controllo e ha rivelato via social:

“Primi attimi di Vita. Una vita che ti mette alla prova ogni secondo, ancor prima nascere. Non dovevamo conoscerci ieri ma non sentivo più i tuoi movimenti e mi sono allarmata. Prontamente e saggiamente il mio dottore del cuore ha deciso di fare un cesareo d’urgenza. Avevi due giri di cordone, uno attorno al collo”.

Sarah Nile: il cesareo d’urgenza

Sarah Nile è più felice che mai perché finalmente può tenere tra le braccia la sua seconda bambina, la piccola Evah. Il parto e la gravidanza sono stati particolarmente complicati per l’ex gieffina e lei stessa ha svelato via social di essere riuscita ad avere la sua seconda figlia solamente grazie alla PMA (procreazione medicalmente assistita).

“Con te Evah , che sei la mia seconda figlia arcobaleno, un altro sogno si avvera e un altro traguardo con tanta fatica abbiamo raggiunto. La PMA è un percorso stancante e difficile da tutti i punti di vista ma ti può donare un figlio. Non vergognatevi mai di quello che state vivendo sarà la vostra forza. La vita è meravigliosa e io gliene sono grata”, ha scritto via social la Nile, che ha subito ricevuto i messaggi di solidarietà e di augurio da parte dei suoi fan.

