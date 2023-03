Rosa Perrotta ha confessato di esser stata messa al corrente dai fan di qualcosa che potrebbe rivelarsi molto pericoloso per i bambini.

Rosa Perrotta condivide molti dettagli della sua quotidianità attraverso i social e, nelle scorse ore, lei stessa ha mostrato il suo bambino Mario Achille mentre affondava la testa in un palloncino. La questione ha sollevato una bufera sui social e in tanti hanno messo in guardia l’influencer sulla pericolosità dei palloncini.

“Grazie ai vostri messaggi sto prendendo coscienza della pericolosità dei palloncini. Un palloncino se esplode può perdere pezzetti che possono colpire il viso di un bambino”, ha dichiarato Rosa nelle sue stories, e ancora: “Un palloncino, se ingerito, potrebbe coprire le vie aree. Dobbiamo fare molta attenzione, davvero. Ovviamente, da ora in poi saranno banditi i palloncini a casa mia fino ai loro 30 anni”.

Rosa Perrotta condivide molto della sua vita quotidiana attraverso i social e nelle ultime ore a far discutere la sua platea di fan è stato un video in cui si vedeva suo figlio Mario Achille giocare con un palloncino. In tanti hanno messo in guardia Rosa sulla pericolosità di quello che può essere considerato un gioco molto comune ma che, esplodendo o finendo per essere ingerito, potrebbe rivelarsi estremamente pericoloso per un bambino piccolo.

L’influencer (che di recente ha confessato di aver vissuto una crisi con il suo compagno, Pietro Tartaglione) ha ringraziato i fan per i loro consigli e ha anche ammesso di aver bandito i palloncini dalla sua casa.

