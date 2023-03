Francesco Moser ha rilasciato un’intervista al Corriere dove ha detto la sua sulle nozze di suo figlio Ignazio e di Cecilia Rodriguez.

Nei prossimi mesi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno marito e moglie e il futuro suocero della modella, Francesco Moser, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha curiosamente glissato sulla cerimonia dei due (che a quanto pare si dovrebbe tenere a Trento, proprio presso la tenuta della famiglia Moser).

“Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia”, ha dichiarato l’ex ciclista.

Francesco Moser: il commento sulle nozze di Ignazio

Francesco Moser sembra voler mantenere un certo distacco in merito al matrimonio di suo figlio Ignazio con Cecilia Rodriguez e infatti già nei mesi scorsi aveva commentato in maniera piuttosto singolare l’annuncio di fidanzamento dei due. “Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”, aveva dichiarato a Diva e Donna.

In tanti credono che dietro la reazione dell’uomo possa celarsi una presunta antipatia tra lui e la futura nuora Chechu Rodriguez, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.Cecilia e Ignazio nel fratello continuano a mostrarsi più felici e uniti che mai, e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più sui loro fiori d’arancio.

