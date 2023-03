Ilary Blasi ha deciso di non nascondersi più e ha condiviso una carrellata di foto della sua storia d’amore con Bastian Muller.

Ilary Blasi sembra essere più innamorata che mai del fidanzato tedesco Bastian Muller e in queste ore, in occasione del compleanno dell’imprenditore, ha scritto per lui una speciale dedica via social (postando alcune delle più belle foto degli ultimi mesi da loro trascorsi insieme). Finora Ilary aveva preferito mantenere un più basso profilo e non si era mai mostrata direttamente con il suo nuovo amore.

“Buon compleanno mio caro, ti auguro tutto il meglio, con tanto amore”, ha scritto in inglese nelle sue stories la conduttrice.

Ilary Blasi: la dedica d’amore a Bastian Muller

Dopo la sua difficile separazione da Francesco Totti Ilary Blasi sembra aver finalmente trovato la felicità accanto a Bastian Muller e nelle scorse ore attraverso i social ha pubblicato una carrellata di immagini che li ritraggono insieme. Le foto romantiche postate dalla conduttrice risalgono agli ultimi mesi e raccontano alcuni retroscena delle vacanze da lei trascorse con il nuovo fidanzato, con cui è stata in montagna in compagnia degli amici e anche a Francoforte e negli Emirati Arabi.

La storia tra i due sembra procedere a gonfie vele e intanto si vocifera che, a causa di alcune lungaggini burocratiche, sia sfumata per il suo ex marito, Francesco Totti, la possibilità di sposare quanto prima la sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Al momento Ilary non ha rotto il silenzio in merito alla questione e il prossimo 14 marzo lei e l’ex marito sono attesi in tribunale.

