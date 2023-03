Tina Cipollari ha fatto storcere il naso ad alcuni fan dei social a causa di una sua battuta pesante sul conto di Gemma Galgani.

In queste ore attraverso i social Tina Cipollari ha condiviso una vignetta ironica sulla sua acerrima nemica, Gemma Galgani. Nell’immagine a dama di Uomini e Donne è ritratta come uno spaventapasseri e difronte a lei la moglie di un agricoltore chiede al marito: “Sei sicuro che spaventi gli uccelli?”, mentre lui risponde: “Quelli in tv li ha spaventati tutti”. La vicenda ha fatto storcere il naso ai fan della Galgani e al momento non è dato sapere se la dama torinese abbia replicato alla vicenda.

Tina Cipollari

Tina Cipollari: l’ironia su Gemma Galgani

Che tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non corra buon sangue è cosa nota e infatti nel salotto tv di Uomini e Donne le due sono arrivate più volte a dirsene di tutti i colori. Nelle ultime ore l’opinionista è balzata agli onori delle cronache per aver condiviso sui social una vignetta offensiva nei confronti della dama torinese e in tanti hanno dimostrato di non aver apprezzato la vicenda. Nei giorni scorsi i fan del dating show sono anche arrivati a chiedere via social che vengano presi provvedimenti contro Tina, che spesso ha usato toni offensivi nei confronti della Galgani e degli altri protagonisti del programma.

Al momento Gemma, impegnata con il cavaliere Silvio, non sembra aver replicato via social a Tina Cipollari e in tanti si chiedono se lo farà nello studio tv.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG