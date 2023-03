Dopo esser stata investita dai gossip in merito al ritorno di fiamma con Damante, Giulia De Lellis è tornata a mostrarsi con il fidanzato.

Nelle ultime settimane sono circolate innumerevoli indiscrezioni in merito a un presunto ritorno di fiamma tra l’influencer Giulia De Lellis e il suo celebre ex, il dj veronese Andrea Damante. Giulia non ha commentato i rumor in circolazione ma in queste ore è tornata a mostrarsi sui social in compagnia del suo fidanzato, Carlo Beretta, e nelle sue stories ha scritto:

“Tra un piantino e l’altro sono arrivata a Londra. Il mio fidanzato (che mi salva la vita spesso, non a caso ho scelto lui…) mi porta a cena nel mio ristorante preferito”.

Giulia De Lellis smentisce i gossip su Andrea Damante

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Andrea Damante avrebbe lasciato la fidanzata Elisa Visari a causa di una serie di messaggi scambiati segretamente con la sua ex, Giulia De Lellis.

L’indiscrezione finora non ha trovato riscontri e nessuno dei due diretti interessati ha rotto il silenzio in merito alla vicenda. Giulia De Lellis nel frattempo è tornata a mostrarsi felice e innamorata insieme al suo fidanzato, Carlo Beretta, con cui è partita per Londra. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2020 pochi mesi dopo l’ennesimo addio tra Giulia e Damante. Carlo era uno dei migliori amici del dj e sembra che la loro amicizia sia naufragata proprio a causa del rapporto tra il rampollo della famiglia Beretta e la sua ex fidanzata.

