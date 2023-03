A Uomini e Donne Gemma Galgani ha espresso il suo imbarazzo per alcune frasi colorite a lei rivolte dal suo nuovo cavaliere.

A Uomini e Donne Gemma Galgani sta approfondendo la conoscenza del suo nuovo cavaliere, Silvio, che non ha fatto segreto di essere cotto di lei. A quanto pare però alcune affermazioni fatte dal cavaliere alla dama torinese avrebbero finito per metterla in imbarazzo e lei stessa ha affrontato il problema in studio.

“Sono un chupa chupa? Cosa vuoi leccare? Una cosa del genere la ritengo volgare in quel momento. Magari le cose capitano, ma senza fare la descrizione dicendo ‘vorrei leccarti le gambe’. Lui ha un linguaggio molto fiorito, che si scontra con il mio romanticismo. Stiamo bene insieme. Non si descrivono certe situazioni, ma avvengono”, ha dichiarato Gemma, subito difesa dagli altri presenti in studio.

Gemma Galgani: imbarazzo per le frasi di Silvio

Il nuovo cavaliere di Gemma Galgani ha dimostrato di essere particolarmente focoso e a quanto pare il suo linguaggio esplicito e colorito avrebbe finito per mettere in imbarazzo la dama torinese, che gli ha chiesto di essere più romantico. Tina e Gianni Sperti si sono detti d’accordo con Gemma e anche loro hanno intimato a Silvio di usare un linguaggio più delicato per rivolgersi alla dama. Gemma non ha fatto segreto di provare comunque attrazione verso il nuovo cavaliere che, nelle ultime puntate, ha dimostrato di essere innamorato cotto di lei. In tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare e se Gemma abbia finalmente trovato l’amore all’interno del programma.

Intanto a Uomini e Donne è attesa la scelta di Federico Nicotera che, stando alle prime indiscrezioni circolate in rete, verrà trasmessa il 16 marzo. Il tronista avrà scelto Carola Carpanelli o Alice Barisciani?

