Dopo la fine della sua esperienza al GF Vip Edoardo Donnamaria ha fatto preoccupare i fan con una foto condivisa da suo padre.

Dopo la squalifica al GF Vip Edoardo Donnamaria ha rilasciato una sola intervista e non si è mai mostrato sui social. In queste ore il padre dell’ex concorrente, Vincenzo Donnamaria, ha postato sui social una foto in cui suo figlio è ritratto su un letto d’ospedale e nelle sue stories ha scritto: “Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!”. In tanti sui social sono in attesa di sapere cosa sia capitato all’ex vippone.

Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria in ospedale: cosa succede

In tanti sono preoccupati per le condizioni di Edoardo Donnamaria, fotografato da suo padre Vincenzo mentre si trovava su un letto d’ospedale. Al momento il padre dell’ex vippone ha rassicurato i fan affermando che non sia successo nulla di grave ma non è entrato nei dettagli della vicenda.

Edoardo è stato squalificato dal GF Vip per i toni da lui usati nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi ma, una volta uscito dal programma, ha scherzato sull’eventualità di sposare proprio l’ex schermitrice. I due, nonostante numerosi alti e bassi, continuano a dirsi più innamorati che mai e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare anche al di fuori del programma.

