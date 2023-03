Ospite a Verissimo Giorgia ha confessato alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Sanremo e su una telefonata da lei fatta a Pippo Baudo.

Quest’anno Giorgia è tornata a Sanremo a 22 anni dalla sua ultima partecipazione allo show. Ospite a Verissimo la stessa cantante ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione all’evento, alla sua ansia da palcoscenico e a una telefonata intercorsa tra lei e il celebre conduttore Pippo Baudo.

“Pippo mi ha fatta piangere. L’ho chiamato a Sanremo e mi ha commossa, è stato di un’eleganza e un affetto incredibile e ho pianto”, ha confessato la cantante al salotto tv di Silvia Toffanin.

Giorgia

Giorgia: la telefonata con Pippo Baudo

Giorgia è tornata a Sanremo riconfermandosi una delle artiste più talentuose del panorama musicale italiano. Nonostante i successi accumulati nel corso della sua carriera, la cantante ha rivelato che il palco di Sanremo continuerebbe a metterla in soggezione e ha anche rivelato di aver dovuto lavorare molto sulla sua timidezza prima di sfondare come cantante.

A Verissimo Giorgia ha anche parlato della sua vita privata e dell’equilibrio trovato grazie al suo compagno, il ballerino Emanuel Lo, e a suo figlio Samuel. La cantante ha confessato che, come in tutte le storie d’amore, anche tra lei e il compagno non sarebbe tutto rose e fiori. “Stiamo insieme da 20 anni e non è sempre facile. Nella coppia, dopo tutto questo tempo non è tutto scontato, ti devi sempre reinventare, reinnamorare, ci devi mettere l’intenzione e non è sempre facile”, ha rivelato a Verissimo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG