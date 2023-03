Gemma Galgani ha conquistato un nuovo cavaliere e intanto la sua rivale, Paola Ruocco, sembra fare di tutto per darle del filo da torcere.

A Uomini e Donne sembra che la dama torinese Gemma Galgani sia finalmente riuscita a far capitolare un cavaliere ai suoi piedi: Silvio infatti non perde occasione per ballare in studio con lei e i due non hanno nascosto che i loro atteggiamenti focosi avrebbero messo in imbarazzo alcune delle persone che si sono trovate in loro compagnia. Al dating show Paola Ruocco ha chiesto di ballare a Silvio, ma è stata subito ripresa da Gianni Sperti e dagli alti volti presenti all’interno del programma.

“Sei stata molto scorretta. Lui è venuto qui per me e sei andata da lui a chiedergli di ballare”, ha tuonato per prima Gemma, mentre Gianni le ha fatto eco affermando: “Paola lo fa con tutti gli uomini che escono con te, perché ha capito che così ha visibilità. Lo fa sempre, lei va dall’uomo che corteggia Gemma”.

Gemma Galgani contro Paola Ruocco

A Uomini e Donne sono volati stracci tra Paola Ruocco e gli altri presenti in studio. In particolare Gemma Galgani e l’opinionista Gianni Sperti hanno accusato la dama di cercare l’attenzione dei cavalieri interessati a Gemma, e a quanto pare in molti si sono detti d’accordo con i due anche tra i fan dei social.

Paola ha provato a difendersi dalle accuse, ma intanto Silvio ha declinato la sua offerta di ballare insieme a lei e si è detto interessato a danzare unicamente con la Galgani. Per Gemma sarà la volta buona a Uomini e Donne? In tanti sperano che la dama torinese riesca finalmente a trovare l’amore all’interno del programma tv.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG