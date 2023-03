Archiviata la separazione da Paolo Calabresi Marconi sembra che Alessia Marcuzzi abbia trovato un nuovo amore.

Una nuova liaison in vista per Alessia Marcuzzi? L’indiscrezione – lanciata dal settimanale Chi – è diventata sempre più insistente, e vorrebbe la conduttrice felice tra le braccia del ballerino classe 1991 Jody Proietti. Al momento sulla questione non vi sono conferme e la conduttrice continua a mantenere il massimo riserbo in merito alla sua vita privata.

Alessia Marcuzzi e Jody Proietti: lo scoop

Alcuni mesi fa Alessia Marcuzzi ha annunciato pubblicamente la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi e a seguire ha confessato pubblicamente di essere alla costante ricerca della felicità. Adesso, secondo i rumor in cicolazione, la conduttrice avrebbe un atto una liaison con il giovane ballerino Jody Proietti, che in passato ha lavorato per alcuni programmi Rai. Sulla questione non sono ancora emerse conferme e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se la conduttrice confermerà o smentirà l’indiscrezione sul suo conto.

“Devo essere felice, sì. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma”, aveva dichiarato al Corriere la conduttrice dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio.

