Il settimanale Novella 2000 ha annunciato la nascita del sesto figlio dello stilista Roberto Cavalli, che ha compiuto 82 anni lo scorso 15 novembre. Il bambino, il cui nome è Giorgio (così come il padre del celebre volto della moda italiana), è nato dall’amore per la modella 38enne Sandra Nilsson, originaria della Svezia. Lui e la top model – stando a quanto riporta Novella 2000 – sarebbero legati da 15 anni.

Roberto Cavalli: è nato il sesto figlio

Roberto Cavalli ha avuto il suo sesto figlio a ben 82 anni. Lo stilista è già padre di Tommaso e Cristiana, nati dal suo primo matrimonio con Silvana Cavalli, e di Robin, Rachele e Daniele, nati dalle sue seconde nozze con Eva Maria Duringer.

Per quanto riguarda Sandra Nilsson (che nel 2006 è stata eletta donna più bella di Svezia) sembra che lei e Roberto Cavalli abbiano iniziato a frequentarsi ben 15 anni fa e che solo adesso siano riusciti a coronare il loro sogno d’amore con l’arrivo di un bebè. La coppia non ha commentato la notizia via social e in tanti si chiedono se, nelle prossime ore, i due rilasceranno un comunicato ufficiale per dare il benvenuto al piccolo Giorgio.

