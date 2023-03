Un video su TikTok ha finito per scatenare una vera e propria bufera contro Alessandra Demichelis, futura concorrente di Pechino Express.

Alessandra Demichelis sarà tra le concorrenti della nuova edizione di Pechino Express e, in queste ore, attraverso i social, è stata investita da un vero e proprio putiferio. Su TikTok è infatti spuntato un video di alcuni mesi fa e in cui si sente la Demichelis conversare con un amico. “C’erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!”, si sente dire all’amico dell’avvocatessa, mentre lei ha risposto: “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo”, e ancora: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno”.

Alessandra Demichelis: le frasi sui poveri

Sui social si è scatenata una vera e propria bufera con Alessandra Demichelis, l’avvocatessa che sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express.

In tanti l’hanno riempita di critiche e insulti per le frasi da lei pronunciate nel suo video su TikTok e si chiedono se lei replicherà o si scuserà a mezzo social. Il video in cui la Demichelis ha pronunciato le frasi che hanno fatto adirare il pubblico del web risaliva a diversi mesi fa, ma ha iniziato a circolare dopo che è stata annunciata la sua partecipazione a Pechino Express.

