Alessia Cammarota ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio dopo il dramma da cui è stata investita nel 2021.

Alessia Cammarota si trova in settimana bianca e, attraverso i social, ha annunciato ai fan l’arrivo del suo terzo figlio. La notizia di questa terza e desiderata gravidanza arriva dopo un periodo particolarmente difficile per l’ex volto di Uomini e Donne che, nel 2021, aveva perso un figlio ed era stata costretta a subire un’induzione al parto.

“Ma a quella visita ci arrivammo in tre, mamma, papà e quel fagiolino piccolino. Il test inaspettatamente era positivo. Lì c’era il nostro piccolo miracolino. L’abbiamo difeso, l’abbiamo nascosto a tutti e dico tutti. Ma oggi voglio urlare: benvenuto quinto mese”, ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne mostrando il suo pancino al quinto mese.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, già genitori dei piccoli Niccolò e Leonardo, daranno presto il benvenuto al loro terzo bebè. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia, che nel 2021 aveva raccontato via social il suo dolore per la perdita di un figlio.

Questa volta Alessia ha atteso il quinto mese prima di annunciare la sua gravidanza ai fan e nel suo post ha scritto entusiasta: “Il sole prima o poi arriva per tutti e il mio oggi è più splendente che mai”.

