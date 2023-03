Antonino Spinalbese si è confessato senza filtri dopo la sua esperienza nella casa del GF Vip.

Una volta uscito dalla casa del GF Vip Antonino Spinalbese si è confessato con il settimanale Chi e ovviamente per lui è stato impossibile non parlare delle due donne della sua vita, ossia Belen (l’ex compagna con cui ha avuto sua figlia Luna Marì) e Ginevra Lamborghini. Con la prima l’hair stylist ha deciso di mantenere un rapporto pacifico per il bene della figlia, ma sul loro rapporto ha specificato:

“Ho capito che non era lei la mia donna ideale e che non ero io l’uomo ideale per lei. Oggi con Belen non parliamo di noi, ma solo di nostra figlia per poter conservare un legame in funzione del suo bene”. Quanto a Ginevra invece, sembra che possa nascere presto qualcosa di importante.

Antonino Spinalbese: la confessione su Belen e Ginevra

Antonino Spinalbese è riuscito a trovare un equilibrio con la sua ex, Belen Rodriguez, per il bene di sua figlia Luna. Adesso però sembra che nel cuore dell’hair stylist si sia ricavata un posto speciale Ginevra Lamborghini, che lui stesso non ha esitato a definire “la donna ideale” e per cui ha ammesso di provare una grande attrazione.

“Il futuro insieme a Ginevra? Voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di vedere cosa succederà. Per la prima volta nella vita vorrei non avere fretta”, ha dichiarato Antonino, mentre i fan sono in trepidante attesa di sapere cosa accadrà tra lui e l’ereditiera. Dopo la sua esperienza al GF Vip Ginevra ha confessato di essere tornata single e quindi le condizioni per una nuova storia d’amore sembrano esserci tutte. I due si mostreranno presto di nuovo insieme?

