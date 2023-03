Fabrizio Corona si è scagliato contro Francesca Fagnani e il suo programma tv, Belve, con un messaggio al vetriolo.

Fabrizio Corona non deve aver gradito l’intervista a Giacomo Urtis fatta da Francesca Fagnani a Belve e, infatti, ha tuonato via social. Nelle prime clip video emerse dall’intervista del chirurgo al programma tv era emerso che lui e Corona avessero avuto una liaison (o almeno questo è quanto da lui sostenuto).

“Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del s**so come unico contenuto valido per alzare lo share. Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo…”, ha tuonato l’ex Re dei paparazzi nelle sue stories via social.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona contro Francesca Fagnani

Attraverso i social Fabrizio Corona ha scagliato alcune frecciatine infuocate contro Francesca Fagnani e il suo Belve, dove tra le altre cose il chirurgo Giacomo Urtis ha confessato di aver avuto una liaison proprio con lo stesso ex Re dei paparazzi.

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e alla reazione di Corona visto che, a detta di Urtis, il rapporto tra loro esisterebbe tuttora e anzi, i due si sarebbero sentiti anche pochi giorni fa. In passato Fabrizio Corona non ha confermato né smentito le parole del chirurgo dei vip ma aveva commentato ironicamente quanto da lui affermato in merito alla loro presunta e discussa liaison. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari dopo la messa in onda dell’intervista?

