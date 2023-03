Ambra Angiolini è uscita allo scoperto con l’attore Andrea Bosca, sua nuova fiamma. L’attrice ha già presentato il compagno ai familiari.

Dopo il primo avvistamento di alcuni giorni fa Ambra Angiolini è uscita definitivamente allo scoperto con Andrea Bosca, con cui si è mostrata insieme durante una cena a Roma in compagnia dei suoi parenti più stretti (figli compresi). Per l’attrice si tratterebbe della prima storia d’amore importante dopo il suo addio a Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini

Ambra Angiolini e Andrea Bosca insieme

Ambra Angiolini ha ritrovato la felicità in amore: lei e l’attore Andrea Bosca farebbero coppia fissa e si sarebbero conosciuti sul set della fiction Protezione Civile. Nelle ultime ore è stata la stessa attrice a mostrarsi in compagnia del fidanzato durante una cena trascorsa insieme ai familiari nella Capitale. A Roma Ambra Angiolini è in scena al Teatro Carcamo con lo spettacolo Il Nodo, e il fidanzato e i parenti si sarebbero recati allo spettacolo mostrandole tutto il loro calore.

Per l’attrice quella con Andrea Bosca è la prima storia importante dopo la sua dolorosa separazione da Massimiliano Allegri, avvenuta – sembra – a un passo dalle nozze. Le cause dell’addio tra i due non sono state rese note e la Angiolini si è chiusa nel massimo riserbo dopo l’addio all’allenatore.

