Nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni in merito al presunto addio tra Andrea Damante e Elisa Visari, avvenuto sembra a causa di un riavvicinamento tra il dj veronese e la sua celebre ex, Giulia De Lellis. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica in realtà sarebbe stato il dj a lasciare l’attrice dopo essersi invaghito di un’altra ragazza (di cui non si conosce il nome). Elisa Visari sarebbe ancora innamorata dell’ex volto di Uomini e Donne e per questo continuerebbe a seguirlo sui social.

Andrea Damante: i motivi dell’addio a Elisa Visari

Secondo rumor diventati sempre più insistenti, sarebbe giunta al capolinea la storia tra Andrea Damante e Elisa Visari, iniziata ormai oltre due anni fa. Secondo Alessandro Rosica la giovane attrice sarebbe ancora innamorata del dj che, in questi due anni, non avrebbe mancato di tradirla e manifestare il suo interesse per altre donne.

“Personalmente sono dalla parte di Elisa, ho provato ad aprirle (inutilmente) gli occhi davanti a tutta Italia da anni! Lei è totalmente persa di questo ragazzo che l’ha sempre resa cornuta ed è stata anche derisa a tantissime feste. Auguro a Elisa di ritrovare sé stessa e di svoltare completamente pagina. So che mi leggi e te lo auguro davvero!”, ha scritto Rosica nelle sue stories via social. Al momento i due diretti interessati non hanno confermato né smentito la questione e i fan sono impazienti di saperne di più.

