Durante l’ultima diretta al GF Vip Edoardo Tavassi è stato rimproverato da Alfonso Signorini per aver pronunciato una parolaccia in diretta e a seguire Edoardo Donnamaria è stato squalificato per il suo linguaggio scurrile nei confronti di Antonella Fiordelisi. Guendalina Tavassi, che ha commentato la puntata via social, dopo la squalifica di Edoardo non ci ha visto più e ha tuonato: “Questo è un gioco! Follia, tutti questi mesi lì dentro per essere poi cacciati in quella maniera. Io qui veramente farei di massa tutti fuori dalla casa, tutti fuori di massa, Antonella, Edoardo, tutti. Ragazzi è davvero scandaloso, dovrebbero uscire tutti di gruppo adesso”.

Nei giorni scorsi Guendalina Tavassi si è più volte scagliata contro il reality show di Alfonso Signorini e nelle ultime ore ha sbottato contro il programma a causa della squalifica (da lei ritenuta ingiusta) di Edoardo Donnamaria. La squalifica del concorrente è giunta del tutto inaspettata per i fan del programma e i concorrenti, e in molti hanno manifestato il loro disappunto in merito alla questione.

La vicenda per cui Donnamaria è stato squalificato risale a mercoledì pomeriggio, quando Antonella Fiordelisi gli aveva chiesto di prepararle un panino e lui si era infuriato affermando: “Mi hai rotto le p***e, ora te lo faccio, non mi rompere i c***i p***a p***a”.

