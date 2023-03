Giorgio Assumma, avvocato e amico di Maurizio Costanzo, ha confessato alcuni retroscena sugli ultimi istanti di vita del noto conduttore.

Il 24 febbraio scorso Maurizio Costanzo si è spento a 84 anni. Il suo avvocato e amico Giorgio Assumma ha svelato a Nuovo alcuni retroscena sugli ultimi istanti di vita del conduttore, che se n’è andato improvvisamente mentre era ricoverato per alcuni problemi di salute apparentemente non gravi.

“Era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: ‘Non ce la faccio, continua tu a pregare per me”, ha confessato a Nuovo.

Maurizio Costanzo: la confessione dell’amico

Maurizio Costanzo è scomparso in maniera improvvisa e inaspettata a Roma, e al suo capezzale erano presenti i familiari e alcuni degli amici più intimi. Tra questi Giorgio Assumma, che ha svelato a Nuovo alcuni retroscena sugli ultimi istanti di vita del noto conduttore. L’avvocato ha espresso a Nuovo anche la sua preoccupazione per la conduttrice Maria De Filippi che, dopo la scomparsa del marito, è voluta tornare subito a lavoro.

“Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro. Ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”, ha confessato Assumma in merito alla conduttrice. Nelle ultime settimane in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso la loro vicinanza alla conduttrice e sono rimasti stupiti nel vederla tornare subito a lavoro nonostante il suo lutto.

