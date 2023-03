Laura Pausini si è confessata senza filtri in merito alla sua vita privata e agli uomini che hanno fatto parte della sua vita.

Oggi Laura Pausini ha trovato la vera felicità accanto a suo marito, Paolo Carta, e a sua figlia Paola. Ospite del programma tv spagnolo El Horminguero la cantante ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua vita privata e ha confessato quanti partner avrebbe avuto in passato e quali sarebbero stati i suoi progetti in amore (oggi ampiamente realizzati):

“Nella mia vita ho fatto l’amore solo con tre persone. Non l’ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno. Ho sempre voluto mettere su famiglia. Non ho mai avuto avventure di una notte”, ha rivelato.

Laura Pausini: la confessione sugli ex fidanzati

Laura Pausini non ha mai amato la vita mondana, le storie poco impegnative e le relazioni da una notte e via. La stessa cantante ha infatti confessato che la sua vita privata sarebbe stata sempre piuttosto calma e che, oltre al marito Paolo Carta, avrebbe avuto solamente altre due storie importanti. Lei e Carta stanno insieme dal 2005, mentre in precedenza la cantante è stata legata dal 1993 al 2001 al suo agente Alfredo Cerruti. Dal 2002 al 2004 ha vissuto invece un’altra storia importante con l’altro ex agente, Gabriele Parisi.

Oggi Laura Pausini ha trovato la vera felicità accanto a Paolo Carta e nel 2013 i due hanno realizzato il sogno di diventare genitori.

