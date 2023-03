Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno ufficializzato la loro storia d’amore nel 2022, ma un dettaglio sui social ha acceso i sospetti dei fan.

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sarebbero conosciuti sul campo da padel durante l’estate 2021 ma la loro frequentazione sarebbe iniziata solo durante l’autunno 2022 e l’ex calciatore ha atteso di ufficializzare la sua separazione da Ilary Blasi prima di uscire allo scoperto con la flower designer. In tanti sui social non hanno però potuto fare a meno di notare che Totti avrebbe iniziato a mettere like ai post di Noemi già durante l’estate del 2021, segno che già dopo il loro primo incontro lei avesse attirato l’attenzione dell’ex calciatore.

Noemi Bocchi

Totti e Noemi: i like sui social

Le tempistiche relative all’inizio della storia tra Totti e Noemi Bocchi e a quelle relative all’annuncio d’addio tra l’ex calciatore e Ilary Blasi hanno sollevato i sospetti dei fan, e sui social in tanti sono convinti che in realtà la storia tra l’ex calciatore e la Bocchi fosse iniziata già diverso tempo prima che lui e Ilary annunciassero al mondo il loro addio.

Ufficialmente i due hanno iniziato a frequentarsi solo una volta finite le loro reciproche storie e nella sua controversa intervista al Corriere della Sera Totti aveva specificato che proprio la vicinanza con Noemi sarebbe servita per aiutarlo a superare il suo addio a Ilary Blasi e il conseguente allontanamento dalla sua famiglia. La coppia ha deciso di uscire progressivamente allo scoperto e ormai sui social i due non si nascondono più. Noemi è stata più volte presa di mira dagli haters per via della sua relazione con Totti ma non ha mai replicato alle critiche e agli insulti che le vengono indirizzati quotidianamente via social.

