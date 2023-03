Alessandro Cecchi Paone sarà tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi insieme al suo fidanzato, Simone Antolini.

Alessandro Cecchi Paone e il 26enne Simone Antolini fanno coppia fissa da quasi un anno e il conduttore ha svelato a La Zanzara alcuni retroscena sulla loro storia che, a quanto pare, sarebbe sempre più seria. “Sposarci? Ne stiamo parlando (…) Faremo un appello alla Meloni: Giorgia, sposaci”, ha confessato il conduttore, che ha aggiunto senza freni: “Di Simone mi piace il c*lo, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla pa***ra al piacere del c**o“.

Alessandro Cecchi Paone: la confessione sul fidanzato

Alessandro Cecchi Paone sta per tornare per la terza volta all’Isola dei Famosi ma stavolta, a differenza del passato, sarà con lui il fidanzato Simone Antolini, con cui il conduttore ha 34 anni di differenza.

A quanto pare la differenza d’età per i due non rappresenta un problema, e infatti Cecchi Paone ha confessato alcuni retroscena bollenti sul loro conto. A quanto pare lui e il fidanzato farebbero sul serio e infatti il conduttore non ha fatto segreto che starebbero anche pensando di convolare a nozze. In passato Cecchi Paone è stato sposato con Cristina Navarro, ma l’unione tra i due è finita quando lui ha fatto coming out.

