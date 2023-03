Wilma Helena Faissol ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute di sua figlia Lavinia, che avrebbe la febbre alta da 20 giorni.

La figlia di Francesco Facchinetti e di Wilma Helena Faissol, Lavinia, combatterebbe da giorni contro febbre alta e altri gravi sintomi causati da non si sa ancora cosa. In queste ore sua madre Wilma ha aggiornato i fan sulle condizioni della figlia e ha dichiarato di averla accompagna in ospedale per ulteriori accertamenti. Per il momento alla piccola Lavinia sarebbe stata diagnosticata solamente una leggera bronchite, mentre sarebbero state scartate tutte le altre ipotesi relative ad altre malattie che possano averle causato questi sintomi.

Francesco Facchinetti Wilma Helena Faissol

Francesco Facchinetti: la figlia malata

La piccola Lavinia è una dei tre figli che Francesco Facchinetti ha avuto insieme a sua moglie, Wilma Helena Faissol. I due genitori, così come il resto della famiglia, sono in apprensione per le condizioni della bambina, che da oltre 20 giorni manifesterebbe una febbre insolitamente alta.

La madre della piccola ha fatto sapere attraverso i social che sua figlia sarebbe stata sottoposta a degli esami del sangue al fine di fare luce sulla questione e ha anche affermato che i dottori avrebbero scartato già alcune ipotesi relative al suo senso generale di malessere (non si tratterebbe infatti di Covid né di influenza Australiana). In tanti sui social sono in attesa di saperne di più sulle condizioni di Lavinia Facchinetti e hanno inviato alla bambina i loro messaggi d’affetto attraverso i canali social dei suoi genitori.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG