Paola Turci ha svelato come sarebbe avvenuto il suo primo incontro con la moglie, l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi Francesca Pascale.

Nel 2022 Paola Turci è convolata a nozze con Francesca Pascale e a Stasera c’è Cattelan ha svelato alcuni retroscena sulla loro storia, a partire dal loro primo incontro. La cantante ha anche ringraziato Francesca Fagnani senza la quale, probabilmente, non avrebbe mai notato quella che poi sarebbe diventata sua moglie:

“Francesca in questa storia c’entra, è stata un po’ l’artefice, un gancio. Perché Francesca ha intervistato su Il Fatto Quotidiano Francesca. Io lessi questa intervista e rimasi colpita”, ha confessato Paola Turci.

Paola Turci: il primo incontro con Francesca Pascale

Dopo aver cercato di vivere la loro storia nel massimo riserbo, Francesca Pascale e Paola Turci sono uscite allo scoperto nel 2022, annunciando al mondo di essersi unite civilmente. A Stasera c’è Cattelan la cantante ha confessato di aver incontrato per la prima volta la Pascale a un suo concerto (sembra infatti che lei sia sempre stata una sua fan) e ha anche ringraziato Francesca Fagnani perché, grazie a una sua intervista all’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, lei l’avrebbe notata la prima volta.

Oggi le due sono più innamorate che mai ma hanno scelto di vivere la loro storia con estrema discrezione: “Gli altri che volevano cercare, capire, vedere, sapere e conoscere. Per me e per lei non c’era questa volontà. Anche se fosse stato Mario Rossi per me sarebbe stato lo stesso”, ha confessato la cantante al programma di Alessandro Cattelan.

