Stando a quanto rivelato da Fiorello a Viva Rai2, Mina avrebbe scelto di duettare con Blanco per un nuovo singolo.

Dopo la figuraccia avvenuta sul palco di Sanremo (dove ha distrutto una scenografia realizzata con alcune rose rosse) sembra che per Blanco sia arrivato il momento della redenzione: il cantante, che si è scusato a mezzo social e a seguire è praticamente sparito dai radar, sarebbe stato scelto da Mina per la realizzazione di un nuovo singolo. Il duetto tra la celebre cantante e Blanco sarebbe in corso di realizzazione e, stando a quanto confessato da Fiorello a Viva Rai2, dovrebbe uscire il 14 aprile.

Blanco e Mina: il duetto

I fan di Mina e di Blanco hanno esultato alla notizia diffusa da Rosario Fiorello (e riportata da La Stampa) secondo cui i due cantanti starebbero realizzando un atteso duetto musicale.

Secondo la Stampa sarebbe stato Blanco a contattare Mina dopo che, un anno fa, la celebre tigre di Cremona aveva espresso il suo apprezzamento verso il brano vincitore di Sanremo (Brividi, realizzato dal cantante insieme a Mahmood). “La sua canzone preferita? Quella di Mahmood e Blanco, che è piaciuta molto anche a me”, aveva dichiarato il figlio di Mina, Massimilano Pani, a La Repubblica. In tanti sono in trepidante attesa di saperne di più in merito al brano realizzato dai due cantanti e a quello che sarebbe a tutti gli effetti un “ritorno” per Mina.

