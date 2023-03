Sarebbe in corso una guerra a colpi di frecciatine via social tra l’influencer Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

In queste ore in rete in tanti tra i fan di Sophie Codegoni hanno notato che la nuova linea di costumi lanciata dall’influencer sia incredibilmente simile a quella della sua ex coinquilina del GF Vip Soleil Sorge. La questione probabilmente è arrivata anche alle orecchie della diretta interessata, che via Twitter ha scritto:

“Good Day e ricordate sempre, siate nati originali e non morite come copie. […] Chi fotocopia la personalità di altri e cerca di vivere attraverso la sua vita prima o poi si accorgerà di essere pilotato dall’invidia. Ognuno nascerà, vivrà e morirà sempre in modo diverso dagli altri”. Dopo il messaggio di Soleil la replica di Sophie non si è fatta attendere.

Soleil Sorge

Sophie Codegoni contro Soleil Sorge

Stando a un’indiscrezione circolata in rete sarebbe in corso un alterco tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge a causa delle due linee di costumi da bagno realizzate dalle due influencer, e che in molti tra i fan dei social troverebbero incredibilmente simili. Al momento non è dato sapere se il messaggio di Soleil fosse effettivamente indirizzato contro Sophie, quel che è certo è che poco dopo la fidanzata di Alessandro Basciano ha scritto nelle sue stories:

“Gente che crede di essere l’ombelico del mondo, ignorando di essere il buco del c…”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se le due abbiano effettivamente litigato a causa dei loro prodotti estremamente simili.

