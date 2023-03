Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime alla notizia della squalifica di Edoardo e ha scritto un messaggio speciale per lui.

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip per i toni scurrili da lui usati nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi, che gli aveva chiesto di prepararle un panino. Antonella è scoppiata in lacrime quando è stata annunciata la squalifica del fidanzato e ha deciso di scrivere per lui uno speciale messaggio. “Abbiamo la stessa foto, la guarderò tutti i giorni fino a quando non ti vedrò. Ti amo”, ha scritto sul retro di una fotografia che ha inserito nella valigia dell’ex concorrente.

Antonella Fiordelisi: il messaggio per Edoardo

Nella casa del GF Vip Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno stretto un importante legame caratterizzato da frequenti alti e bassi. Nonostante i due se ne siano dette di tutti i colori Antonella è rimasta spiazzata quando è stata annunciata la squalifica del suo fidanzato e ha versato lacrime di disperazione.

Alfonso Signorini ha provato a confortarla affermando che non sarebbe stata colpa sua se Edoardo è stato squalificato. “Tu non c’entri niente Antonella, non puoi addossarti le colpe delle azioni delle altre persone“, ha dichiarato il conduttore. Antonella si è mostrata molto provata per la squalifica di Edoardo e ha deciso di lasciargli un messaggio speciale nella valigia, in attesa di poterlo riabbracciare una volta uscita dal programma.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG