La famiglia di Wanda Nara sta per allargarsi ulteriormente ma questa volta non è la showgirl ad aspettare un bambino.

A sorpresa Andres Nara, padre di Wanda Nara e di sua sorella Zaira, ha annunciato che presto avrà un altro figlio insieme alla neosposa Alicia Barbasola. Il piccolo in arrivo sarà a tutti gli effetti il fratellastro di Wanda Nara, e pertanto sarà lo zio dei cinque figli avuti dalla showgirl (rispettivamente con l’ex marito Maxi Lopez e Mauro Icardi).

“Tanta felicità non entra nel mio cuore. Emozionato è dir poco dopo questa notizia che ci unisce per la vita. Ti amo Alicia. Grazie per avermi dato ciò che desideriamo tanto“, ha scritto sui social Andrés Nara dopo aver annunciato la gravidanza di sua moglie.

Wanda Nara: il padre avrà un altro figlio

Mentre i rumor su una presunta nuova gravidanza di Wanda Nara sono svaniti (anche se lei e Icardi hanno da poco annunciato di essere tornati insieme) il padre della showgirl ha annunciato più felice che mai l’arrivo del suo terzo figlio.

Pochi mesi fa Andres Nara è convolato a nozze con la modella e attrice Alicia Barbasola, con cui oggi sembra essere più felice che mai. L’annuncio della gravidanza è stato accolto con messaggi d’affetto e congratulazioni da parte di fan, amici e parenti della coppia e in tanti non vedono l’ora di sapere come se la caverà Wanda Nara in qualità di sorella maggiore del bebè in arrivo.

