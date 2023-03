Natalia Titova ha punzecchiato il suo compagno Massimiliano Rosolino e ha svelato perché non si sono ancora sposati.

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino stanno insieme da 17 anni e la ballerina allo show Nei Tuoi Panni ha svelato alcuni retroscena sulla loro unione e ha confessato anche perché non sono ancora convolati a nozze. “Non mi fido ancora di lui ma lo lascio sempre libero e vivo meglio. Non controllo niente, chi cerca trova ma magari io non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa, ma non guarderei mai”, ha dichiarato sibillina, e ancora: “Il matrimonio non cambierebbe la nostra vita. La nostra famiglia è solida così. Non sono una di quelle che ha bisogno di ufficializzare con una cerimonia un sentimento che c’è, è presente da tanto tempo e si rinnova ogni giorno”.

Natalia Titova: la frecciatina a Massimiliano Rosolino

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino si sono innamorati durante la loro partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2006 e dalla loro unione sono nate le due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sydney. Al programma Nei tuoi panni la Titova ha ricordato di quanto il suo compagno gli sembrasse un “farfallone” durante la loro partecipazione a Ballando e ha anche scagliato una frecciatina nei suoi confronti, affermando che non si fiderebbe ancora di lui.

“Lo vedevo camminare nei corridoi che faceva il farfallone con le ragazze. Ci provava anche con me però io conoscendo il programma so che c’è sempre un’intensa unione nella coppia e non per forze è amore (…) Ho messo le mani avanti e siamo usciti solo dopo la fine di Ballando”, ha confessato la ballerina. I due nonostante tutto sembrano essere più felici e uniti che mai e in tanti sono curiosi di sapere se prima o poi pronunceranno il fatidico “sì”.

