Il frontman dei Maneskin Damiano David ha postato sui social la foto di una maschera d’ossigeno e ha scritto nella didascalia all’immagine: “A volte è più difficile”. Il messaggio ha subito allarmato i fan del cantante e in tanti sui social gli hanno intimato di prendersi cura di sé stesso. In questo momento i Maneskin sono impegnati con il loro Loud Kids Tour e Damiano non ha fornito ulteriori delucidazioni in merito alle sue condizioni di salute.

“Se hai bisogno di cancellare i concerti, cancellali. I tuoi fan capiranno al 100%. Niente è più importante della tua salute”, ha scritto uno dei fan del cantante, mentre un altro ha aggiunto: “Damià, pensa prima a te stesso. Chi ti ama davvero può solo capire, apprezzare e aspettare”. Al momento il cantante (così come gli altri membri dei Maneskin) non ha fornito ulteriori delucidazioni in merito alle sue condizioni di salute e in tanti sui social sono impazienti di saperne di più.

