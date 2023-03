Dopo la sua esperienza al GF Vip 7 Luca Salatino si è confessato con i fan e ha svelato purtroppo una brutta notizia.

Dopo l’esperienza fatta nella casa del GF Vip, Luca Salatino ha potuto finalmente riabbracciare la fidanzata Soraia, con cui è andato a convivere. Le novità non sarebbero soltanto belle però per l’ex vippone, che al magazine di Uomini e Donne ha svelato che dovrà presto sottoporsi a un intervento. “È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione”, ha confessato.

Luca Salatino: l’intervento

Luca Salatino ha confessato di avere alcuni gravi problemi alla schiena per cui molto presto dovrà sottoporsi a un intervento. Al momento non è dato sapere quando si svolgerà l’operazione e l’ex volto del GF Vip nel frattempo si sta godendo le cure della fidanzata Soraia, con cui ha deciso di andare a convivere. La coppia è più felice e innamorata che mai e, durante la sua permanenza al GF Vip, Salatino ha più volte manifestato la sua nostalgia per la fidanzata. In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà ai due il futuro e se presto annunceranno i fiori d’arancio o l’arrivo di un bebè.

