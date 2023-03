Dopo aver rinviato per tre volte il loro matrimonio, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno finalmente annunciato di essere pronti a sposarsi.

Simona Ventura e Giovanni Terzi convoleranno presto a nozze. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista, che al Corriere della Sera ha dichiarato: “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano

Fiori d’arancio in vista per Simona Ventura e Giovanni Terzi: la coppia, che finora è stata costretta a rinviare il matrimonio per ben tre volte, avrebbe finalmente scelto una data. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Giovanni Terzi ha svelato che annunceranno la data del sì solo a ridosso del matrimonio.

Simona Ventura e il suo compagno sono stati costretti a rinviare i loro fiori d’arancio per tre volte a causa della pandemia da Coronavirus e di altri gravi fatti accaduti negli scorsi anni. Terzi ha anche svelato di aver conosciuto la famosa conduttrice solo un mese dopo la scomparsa di sua moglie. “Un mese prima di conoscere Simona è morta la mia prima moglie […] Arrivavo da dei fallimenti giganteschi”, ha rivelato. I fan dei social non vedono l’ora di saperne di più sui due che finalmente, insieme, sembrano aver trovato la vera felicità.

