Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo scoop su Chiara Ferragni e Fedez che non sembra però avere alcun riscontro.

Attraverso i social Fabrizio Corona ha lanciato una nuova scottante indiscrezione su Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Secondo l’ex Re dei paparazzi l’influencer avrebbe dato un ultimatum al marito perché lui avrebbe una relazione clandestina con l’amico e creator digitale Luis Sal. La notizia non sembra però trovare conferma e del resto anche lo stesso Luis Sal sembra essere felicemente fidanzato con Marta Fasciani.

“Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due”, avrebbe scritto sul suo canale Telegram Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: lo scoop su Fedez e Luis Sal

Dopo i rumor infondati in merito al presunto ed imminente divorzio di Chiara Ferragni e Fedez, Fabrizio Corona è tornato a lanciare nuovi scoop sulla coppia più famosa dei social e in particolare alla presunta relazione segreta avuta dal rapper con il suo grande amico Luis Sal.

La notizia per il momento non ha trovato alcun riscontro e anzi, proprio in queste ore Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a mostrarsi felici e uniti insieme ai loro bambini. Quanto a Luis Sal, è noto che sia legato alla modella Marta Fasciani, e nulla lascia presagire una relazione segreta tra lui e il marito di Chiara Ferragni. I due diretti interessati replicheranno all’ennesimo scoop su di loro?

