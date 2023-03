Milly Carlucci ha rotto il silenzio sul suo rapporto con la gionalista Selvaggia Lucarelli dopo l’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle ci sono state alcune incomprensioni tra Selvaggia Lucarelli e gli altri giurati del programma e la giornalista non ha mancato di esprimere la sua delusione via social dopo quanto accaduto. Milly Carlucci ha dichiarato a tal proposito a Superguidatv:

“Se ho avuto modo di parlare con Selvaggia dopo che ha detto di essere delusa? Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla (…) Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. (…) So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno”.

Milly Carlucci

Milly Carlucci: il rapporto con Selvaggia Lucarelli

La conduttrice Milly Carlucci ha confermato che non ci sarebbero acredini né conti in sospeso con Selvaggia Lucarelli la giurata che, nella scorsa edizione, ha manifestato la sua delusione per il trattamento riservato a lei e al suo compagno (Lorenzo Biagiarelli) durante lo svolgimento del programma.

Al momento non è dato sapere se la Lucarelli tornerà come giurata nella prossima edizione del programma e sulla questione lei stessa ha preferito non rivelare ulteriori dettagli. Intanto sui social in molti hanno preso le difese della giornalista dopo quanto accaduto nell’ultima edizione dello show e sono impazienti di sapere come andrà a finire la vicenda.

