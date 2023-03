Elisabetta Canalis avrebbe rotto il silenzio dopo aver depositato gli atti del suo divorzio dal marito, il chirurgo americano Brian Perri.

Da giorni circolano indiscrezioni sempre più insistenti in merito al presunto divorzio tra l’ex velina Elisabetta Canalis e il chirurgo americano Brian Perri. Secondo Today la Canalis – che non ha ancora confermato pubblicamente la notizia – avrebbe dichiarato in merito alla suo addio al marito: “Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente”. I due avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, rimasta a vivere con la madre a Los Angeles.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis: l’addio a Brian Perri

Elisabetta Canalis e il chirurgo americano Brian Perri si sarebbero detti addio dopo 9 anni di matrimonio ma al momento l’ex velina ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulla vicenda e sembra che lei e il chirurgo nei giorni scorsi abbiano depositato gli atti di divorzio.

A causa della custodia congiunta della figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis dovrà necessariamente restare a vivere a Los Angeles, così da poter consentire alla bambina di poter trascorrere del tempo con lei e anche con il padre. La showgirl nei giorni scorsi si è mostrata insieme a sua madre, che si sarebbe recata a Los Angeles per starle accanto in questo momento particolarmente delicato.

