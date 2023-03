L’esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato alcuni retroscena sul presunto divorzio tra Elisabetta Canalis e il chirurgo Brian Perri.

Stando a quanto svelato da TgCom24, Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri avrebbero deciso di divorziare dopo 10 anni insieme. Nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha svelato che sarebbe stato il chirurgo a lasciare l’ex velina e che lei (che sembra abbia un nuovo amore in Italia) sarebbe costretta a restare a Los Angeles per via del loro affidamento congiunto della figlia Skyler Eva.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis: i retroscena sul divorzio

Da tempo si parla di una presunta crisi tra Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri ma adesso, secondo i rumor in circolazione, i due sarebbero arrivati a dirsi definitivamente addio (e anzi avrebbero depositato in tribunale anche gli atti relativi al loro divorzio). La showgirl al momento non ha rotto il silenzio sulla questione ma Deianira Marzano ha fatto sapere che sarebbe stato il marito a lasciarla.

Secondo i rumor in circolazione l’ex velina avrebbe in atto una liaison con il suo istruttore di kick boxing Georgian Cimpeanu, ma al momento anche su questa vicenda non sono emerse conferme. In tanti tra i fan dei social sono impazienti di ricevere notizie dalla loro beniamina e si chiedono se sulla questione emergeranno ulteriori dettagli.

