Il divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri sarebbe giunto al capolinea dopo 10 anni e la nascita della figlia Skyler Eva.

Le voci in merito alla presunta crisi tra Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri si intercorrono già da un po’ e adesso, secondo TgCom24, i due starebbero effettivamente divorziando. Stando a quanto riporta il giornale infatti i due avrebbero depositato gli atti di divorzio, chiedendo la custodia congiunta della figlia Skyler Eva. Al momento Elisabetta Gregoraci non ha rotto il silenzio in merito alla questione, ma sembra che sua madre l’abbia raggiunta a Los Angeles (dove starebbe già vivendo in un nuovo appartamento) per darle supporto.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis e Brian Perri: il divorzio

Dopo 10 anni insieme e la nascita della figlia Skyler Eva, l’ex velina Elisabetta Canalis avrebbe detto addio al chirurgo Brian Perri.

I due non hanno ancora ufficializzato la questione al pubblico, ma secondo TgCom24 avrebbero depositato gli atti di divorzio in tribunale e avrebbero chiesto la custodia congiunta della loro unica figlia. Al momento sembra quindi che l’ex velina non stia pensando di rientrare in Italia e ovviamente è sua priorità il benessere della piccola Skyler Eva, che frequenta una scuola a Los Angeles. In passato la showgirl non aveva fatto segreto di voler tornare un giorno a vivere in Italia e in tanti si chiedono se in futuro lo farà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG