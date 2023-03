Chiara Ferragni ha svelato ai fan dei social alcuni dettagli sulla nuova casa in cui presto si trasferiranno lei e la sua famiglia.

Un anno fa Chiara Ferragni aveva annunciato via social di aver acquistato la sua prima casa a Milano in compagnia del marito Fedez e sui social, nelle ultime ore, la stessa influencer ha svelato ai fan alcuni retroscena. La casa sarà pronta per la fine dell’estate e per la sua realizzazione si sarebbe affidata ad alcuni architetti specializzati nell’interior design.

“Con i miei architetti sto facendo un lavoro molto interessante di interior design, mi servono ancora più ispirazioni, quindi se avete della pagine o dei brand che amate da consigliarmi mandatemeli pure”, ha dichiarato l’influencer, che non vede l’ora di trasferirsi nella sua nuova casa.

Chiara Ferragni: i retroscena sulla nuova casa

Un anno fa Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di aver acquistato un nuovo e lussuoso appartamento nel quartiere di CityLife a Milano. La casa permetterà alla coppia di godere di maggiore spazio e di poter realizzare una camera personalizzata anche per la figlia più piccola, Vittoria.

Chiara Ferragni ha svelato ai fan dei social che la sua speranza sarebbe quella di trasferirsi già a partire da settembre 2023, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. La casa sarebbe stata accessoriata di ogni tipo di comfort per la coppia che quest’anno, secondo indiscrezioni, avrebbe acquistato anche una villa sul lago di Como. I fan sono impazienti di saperne di più sulla loro nuova casa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG