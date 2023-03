Dopo l’intervista di Heather Parisi a Belve sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo si è scagliata contro di lei via social.

I rapporti tra Jacqueline Luna Di Giacomo e sua madre Heather Parisi sarebbero alquanto tesi e infatti la ragazza, fidanzata con Ultimo, si è scagliata contro di lei a mezzo social. Nelle scorse ore Heather Parisi è stata protagonista di una puntata di Belve dove le erano state poste proprio alcune domande relative alla figlia e al suo fidanzato. “Non vedo mia madre da dieci anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social, proprio come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto su un argomento così delicato”, ha dichiarato Jacqueline nelle sue stories via social, e ancora:

“Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere”.

Jacqueline Luna Di Giacomo contro Heather Parisi

A quanto pare Heather Parisi e sua figlia Jacqueline continuano a non avere alcun rapporto e la ragazza, che già si era scagliata contro la madre in passato, è tornata a ribadire che non si vedrebbero da oltre 10 anni. A Belve Francesca Fagnani aveva chiesto a Heather Parisi cosa ne pensasse di Ultimo, fidanzato di sua figlia.

La showgirl per tutta risposta aveva dato prova di non conoscerlo e aveva anche specificato di non parlare volentieri della sua vita privata e di quella delle figlie. In tanti si chiedono se la vicenda avrà degli sviluppi e se un giorno Jacqueline riuscirà ad avere un chiarimento con sua madre.

