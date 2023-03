Heather Parisi è stata interrogata in merito al rapporto tra Ultimo e sua figlia Jacqueline. La sua risposta ha lasciato tutti senza parole.

Da oltre due anni Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, è legata sentimentalmente al cantante Ultimo. Nelle ultime ore la madre della ragazza è stata protagonista di un’intervista a Belve e la sua risposta sul fidanzato della figlia ha lasciato di stucco i fan del programma.

“È contenta di essere la suocera di Ultimo?”, le ha domandato Francesca Fagnani, mentre Heather Parisi ha risposto: “Di chi? Non lo so di cosa parli”, e ancora: “Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia.”

Heather Parisi

Heather Parisi: la risposta su Ultimo

Heather Parisi ha scagliato quella che in molti credono esser stata una vera e propria frecciatina contro il fidanzato di sua figlia Jacqueline, Ultimo. La showgirl ha poi precisato di non voler entrare nel merito delle questioni relative alle sue figlie e ha glissato anche sui gossip in merito alla sua vita privata (uno dei quali la vede protagonista con Diego Armando Maradona, cosa che lei ha preferito ancora una volta non confermare).

Secondo indiscrezioni i rapporti tra Heather Parisi e le sue figlie maggiori (Jacqueline e Rebecca) non sarebbero dei migliori, e infatti in passato era stata la stessa Jacqueline a scagliarsi pubblicamente contro di lei, sostenendo che fosse stata per lei una madre assente. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari in futuro?

