A poche settimane dalla scomparsa di Maurizio Costanzo Maria De Filippi è stata avvistata in compagnia del fratello e dell’amico Rudy Zerbi.

Maria De Filippi sta cercando di affrontare non senza difficoltà questo periodo di lutto: il 24 scorso la conduttrice ha perso suo marito, Maurizio Costanzo, e dopo i funerali ha deciso di rimettersi subito a lavoro. Il settimanale Chi nelle ultime ore l’ha avvistata mentre si concedeva una partita a tennis in compagnia di suo fratello Giovanni e dell’amico Rudy Zerbi. La conduttrice sta cercando di vivere una nuova quotidianità, circondata dai suoi affetti, dopo la scomparsa del celebre conduttore.

Maria De Filippi con amici e parenti dopo la morte di Costanzo

Maria De Filippi ha cercato di affrontare con coraggio il delicato momento della scomparsa di Maurizio Costanzo e ha stupito tutti quando, a pochi giorni dal funerale, ha deciso di tornare al suo lavoro negli studi tv. “Mi hanno insegnato così”, avrebbe dichiarato la conduttrice (stando a quanto ha riportato l’Ansa).

Molti dei suoi amici hanno comunque espresso la loro preoccupazione nei suoi confronti e non a caso alcuni di loro – così come i familiari – hanno cercato di stare accanto al celebre volto tv durante queste settimane. Maria De Filippi, visibilmente provata, ha ringraziato tutti coloro che le hanno inviato i loro messaggi d’affetto ma non ha ancora parlato pubblicamente del suo dolore.

