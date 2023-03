Tra poche settimane Beatrice Valli darà alla luce la sua quarta figlia, a cui ha dedicato un commovente post via social.

La quarta gravidanza è stata la più difficile per Beatrice Valli che, a causa di alcuni problemi di salute, è stata costretta a trascorrere molto tempo a riposo. L’influencer ha anche atteso più del previsto prima di annunciare pubblicamente l’arrivo della sua quarta figlia proprio a causa di alcuni problemi e, ora che mancano settimane o addirittura giorni al parto, ha confessato via social le sue emozioni.

“Ti abbiamo così tanto desiderata che ancora non ci credo che tra poco sarai già qui con noi. È stata la gravidanza più impegnativa di tutte, fatta di sfide, decisioni, traguardi, sofferenze e tante emozioni”, ha scritto nel suo post, e ancora: “Ero spesso spaventata da ogni sensazione quasi come se fosse la prima volta, come se fosse una sensazione mai provata, nuova! E ora siamo qui, arrivati ormai al termine di questo nostro percorso meraviglioso”.

Beatrice Valli: le paure in gravidanza

Beatrice Valli e Marco Fantini saranno presto di nuovo genitori e nelle ultime ore l’influencer ha dedicato un commovente post alla sua bambina e non ha nascosto alcune delle paure da lei vissute durante questa gravidanza, che senza dubbio è stata per lei la più impegnativa per via di alcuni problemi di salute.

Al momento Beatrice non ha ancora confessato quale sarà il nome della sua quarta figlia ma ai fan dei social aveva rivelato che le sarebbe piaciuto chiamarla Celeste visto che le sue altre due figlie si chiamano Bianca e Azzurra.

