Ilary Blasi e Alvin hanno in corso una lite? Vladimir Luxuria ha rotto il silenzio in merito alla vicenda che ha incuriosito i fan dei social.

A poche settimane dall’inizio di una nuova edizione dell’Isola dei Famosi l’opinionista Vladimir Luxuria ha concesso un’intervista al settimanale Mio e ha messo a tacere i rumor che vorrebbero Alvin e Ilary Blasi in lite. I due si sono scagliati alcune frecciatine via social, ma in tanti credono che abbiano cavalcato l’onda del gossip unicamente per attirare visibilità in vista della nuova edizione del reality show.

“Tutte stupidaggini! Penso che Ilary e Alvin si stimino tantissimo. Si punzecchiano molto ed è divertente così”, ha confessato Luxuria, che ha anche svelato la sua opinione sul conto del nuovo fidanzato di Ilary, Bastian Muller.

Vladimir Luxuria

Ilary Blasi e Alvin: l’opinione di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha messo a tacere i gossip in merito alla presunta lite avuta da Ilary Blasi e Alvin e al settimanale Mio ha anche rivelato cosa ne penserebbe della nuova relazione tra la showgirl e l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Le due sono buone amiche, e Luxuria ha confessato di mandare alla showgirl dei messaggi in tedesco per scherzare sul suo nuovo amore: “Mi diverte molto, perché prendo in giro Ilary inviandole i messaggi in tedesco e lei se la ride. Bastian è bello? Perché Ilary forse non lo è? Bastian più bello di Francesco Totti? Ogni uomo ha il suo fascino!”, ha confessato. La showgirl sembra aver ritrovato la serenità tra le braccia di Bastian Muller e pochi giorni fa gli ha dedicato un romantico messaggio in inglese via social.

