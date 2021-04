Ultimo, la dedica alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo: “La tua purezza mi ha reso migliore” (foto)

Ultimo, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha rivolto, attraverso un lungo post, una dedica d’amore molto speciale alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. I due innamorati si frequentano da qualche mese. Il sentimento è forte e solido che i fan del cantante pensano già ad un lieto fine con tanto di fiori d’arancio.

Ecco le parole del cantautore, postate su Instagram, rivolte alla giovane compagna:

Non amo fotografare per tutti quello che ho dentro, né sui social né nella vita di tutti i giorni (se non in una canzone)…però la tua purezza mi ha reso una persona migliore e mi fa stare bene gridarlo a tutti. non posso far altro che ringraziare ogni strada che ho percorso, perché mi ha portato a te. non credo nelle frasi sdolcinate ma credo nel potere di un sentimento. Grazie per la tua parte più vera, grazie per sopportare i miei sbalzi d’umore che odio anche io. Mi stai insegnando che tra una parola e l’altra c’è il momento più importante, che è quello di pensare alla prossima. Spero di non conoscerti mai abbastanza e di lasciare sempre uno spazio aperto a quello che potrai diventare, perché una delle cose che amo di te è sapere che lasci sempre a te stessa la possibilità di cambiare, ed io spero di poter cambiare sempre insieme a te. al tuo fianco, senza fare rumore. Mi stai ricordando che Niccolò può essere grande quanto Ultimo, se non di più.