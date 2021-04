Gossip: tutte le notizie del 28 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 28 aprile 2021

Serena Autieri, stasera, protagonista della nuova fiction di Canale 5, ‘Buongiorno mamma’ accanto a Raoul Bova, ha rivelato, a ‘Il Giornale’, il desiderio, condiviso con il marito Enrico Griselli, di dare alla primogenita Giulia, un fratellino o una sorellina:

Ci proviamo, ma senza accanimento: se arriverà ne saremo felici, altrimenti siamo contenti lo stesso. Per fortuna ho incontrato un uomo meraviglioso, in una età matura per entrambi, ci siamo scelti, ci siamo rincorsi (lui lavorava a Dubai, io sui set in giro per il mondo) e abbiamo voluto Giulia con tutto il cuore.