Ieri il clamoroso sfogo affidato ai social contro il “giornalismo-spazzatura”, il “gossip-veleno”, “le falsità acchiappa-click sui giornali”, la “morbosa attenzione giornalistica nella sfera privata”. Adesso arrivano le foto del bacio di Diletta Leotta a Ryan Friedkin. A pubblicarle è il settimanale Oggi (in edicola da domani). Immagini che documentano per la prima volta la frequentazione (storia d’amore o semplice flirt?) tra la conduttrice di Dazn e il vice-presidente della Roma, di cui tanto si parla in questi giorni.

Le foto, stando a quanto scrive la rivista diretta da Umberto Brindani, risalgono allo scorso 20 dicembre. Un dettaglio, questo, che potrebbe confermare la tesi diffusa dal sito Dagospia, secondo il quale la presunta love story andrebbe avanti da alcuni mesi e sarebbe in corso ancora oggi.

Lo sfogo di Diletta Leotta

Nel post pubblicato ieri su Instagram, Diletta Leotta lamentava (anche) che venisse messa in dubbio l’autenticità del suo amore con Can Yaman, l’attore turco con il quale si era mostrata in love nelle scorse settimane. In particolare, la giovane conduttrice scriveva:

Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?

Nello stesso post, inoltre, la Leotta sembrava fare un riferimento a Friedkin, in questo passaggio:

Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?.

Diletta Leotta replicherà alla pubblicazione degli scatti in cui è immortalata mentre bacia il ricco imprenditore americano (la famiglia Friedkin avrebbe un patrimonio che si aggirerebbero intorno ai 4 miliardi di dollari) oppure sceglierà la via del silenzio, optando per ignorare la faccenda legata alla sua vita privata che nelle ultime ore è tornata ad infiammarsi?

E, infine, arriverà anche la presa di posizione pubblica di Can Yaman, considerato al momento il partner ufficiale della Leotta?