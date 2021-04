Akash Kumar, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 16, è stato ospite a Casa Chi. Il modello di origini brasiliane e indiane, cresciuto in Italia, anche in quest’occasione, non le ha mandate certo a dire…

Akash, tra i concorrenti più discussi di quest’edizione dell’Isola, ad esempio, ha risposto a tono a Matteo Diamante, uno dei naufraghi attualmente presenti in Honduras.

In puntata, infatti, Akash ha criticato un atteggiamento di Matteo, definendolo “quel ragazzo”, come se non lo conoscesse. L’ex Pupo, quindi, ha replicato, dicendo di conoscere molto bene Akash perché gli avrebbe chiesto di pubblicare una sua foto sul proprio profilo social.

Per il modello, questa è una polemica basata sul nulla:

Io ti ho chiesto la foto? Hai 300mila followers, io sono un modello. Di cosa parliamo? Del nulla. Lui voleva fare parte della mia agenzia, ho sempre dato una mano a tutti, poi passo per quello sbagliato… Avere il mio curriculum di moda… Non ho fatto La pupa e il Secchione… Lui mi ha chiesto di fare la diretta e posso anche mandarvi i messaggi vocali.

Anche in quest’occasione, Akash ha dichiarato di essere molto criticato a causa dell’invidia. Tornando all’Isola, il modello avrebbe voluto fare un’esperienza in solitaria, come sta facendo Beatrice Marchetti:

Io penso che l’invidia non sia di orologi, soldi o case. L’invidia è la luce che hai e io penso di avere la luce. Sull’Isola, penso di avere lasciato il segno. La mia amica Beatrice Marchetti, modella top come me, sta dimostrando che i modelli non sono solo modelli e io avrei voluto fare un’Isola da solo come lei.

Akash Kumar, però, non vuole essere paragonato a Raz Degan e, anche in questo caso, il modello è apparso molto sicuro di sé con le sue dichiarazioni: